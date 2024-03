CRH ADR Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Aktie von Crh ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Fokus standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab überwiegend positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt für die Crh-Aktie einen Wert von 11 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 27,64 ebenfalls im überverkauften Bereich, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei Crh in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 18,99, was 39 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Anleger-Stimmung, des RSI, des Sentiments und des KGV eine insgesamt positive Einschätzung der Crh-Aktie.