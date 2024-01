CRH ADR Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Crh festgestellt werden. Die negative Veränderung des Sentiments basiert auf der Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Crh-Aktie mit einem Kurs von 5382 GBP derzeit um +10,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +22,4 Prozent liegt.

Fundamental betrachtet weist die Crh-Aktie ein aktuelles KGV von 16,82 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (54 Prozent) liegt. Die Branche "Baumaterialien" hat im Vergleich einen Wert von 36,54. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Crh mit einer Dividendenrendite von 2,4 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (8,85 %) eine niedrigere Ausschüttung bietet. Die Differenz von 6,45 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Crh derzeit negative Stimmungssignale aufweist, jedoch aus technischer und fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.