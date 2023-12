CRH ADR Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Crh-Aktie stattgefunden. Davon wurden 1 Bewertung als "Gut" eingestuft, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Crh-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten für Crh. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 5102 GBP. Dies impliziert ein Abwärtspotential von -4,21 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5326 GBP. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Crh also ein "Gut"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Crh im Fokus von Diskussionen in den sozialen Medien. Dort wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Außerdem wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen rund um Crh diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Weitere Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Es gab drei positive Signale und keine negativen. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Crh derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,85 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Crh-Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 4391,46 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5326 GBP) um +21,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 4865,42 GBP, was einer Abweichung von +9,47 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".