Mit CRE wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Cre -Japan in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge, was zu dieser Einschätzung führte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cre -Japan aktuell bei 1437,32 JPY liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1332 JPY liegt und somit einen Abstand von -7,33 Prozent aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1409,64 JPY, was einer Differenz von -5,51 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus die Gesamtbewertung "Schlecht".

Die Stimmung gegenüber Cre -Japan auf sozialen Plattformen wird als neutral eingeschätzt, basierend auf neutralen Kommentaren und Themen in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cre -Japan liegt bei 70,54, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 63,02 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf diesem Niveau.

Insgesamt zeigt sich, dass die Stimmung und die technische Analyse auf ein eher schlechtes Bild der Cre -Japan-Aktie hinweisen. Die Bewertung bleibt daher auf "Neutral", basierend auf den aktuellen Entwicklungen.