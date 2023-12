CRE Aktie: Das war abzusehen!

Die aktuelle Analyse der Cre-Japan-Aktie zeigt eine neutrale Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen. Weder gab es einen signifikanten positiven noch negativen Trend in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Anlegerstimmung. Die Bewertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität fällt daher neutral aus.

Die Beurteilung basiert auch auf der Betrachtung der Social-Media-Diskussionen, die in den letzten Tagen ebenfalls neutral ausfielen. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen haben keinen signifikanten Einfluss auf die Stimmungslage der Anleger gezeigt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die 200-Tage-Linie der Cre-Japan-Aktie derzeit bei 1407,45 JPY. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 1351 JPY lag, was einem Abstand von -4,01 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1517,82 JPY, was einer Differenz von -10,99 Prozent entspricht und somit ein schlechtes Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cre-Japan-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage weist auf eine neutrale Dynamik des Aktienkurses hin.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die aktuelle Analyse der Cre-Japan-Aktie zu einem neutralen Rating führt, sowohl in Bezug auf die Stimmungs- und Diskussionslage der Anleger als auch auf die technische und dynamische Bewertung des Aktienkurses.