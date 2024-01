CRE Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten Wochen konnte bei Cre -Japan keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigte. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke bzw. die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine deutlichen Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cre -Japan in dieser Hinsicht daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cre -Japan liegt bei 18,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als neutral angesehen wird und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cre -Japan in Bezug auf den RSI daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Cre -Japan bei 1413,47 JPY liegt, während der aktuelle Kurs 1459 JPY beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" aufgrund des +3,22-prozentigen Abstands zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1500,46 JPY, was einen Abstand von -2,76 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cre -Japan in Bezug auf die technische Analyse daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Kommentare und Äußerungen der privaten Nutzer deuteten auf neutrale Themen rund um den Wert hin. Somit wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl das Stimmungsbild, der Relative Strength Index, die technische Analyse als auch die Anleger-Stimmung zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Cre -Japan führen.