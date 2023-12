CRE Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die aktuelle Stimmung der Anleger in Bezug auf Cre -Japan ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positiven noch negativen Ausschläge in der Diskussion. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Cre -Japan-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 74,78, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 67,18, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating für die Cre -Japan-Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1402,37 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1335 JPY liegt, was einer Abweichung von -4,8 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1542,78 JPY, was einer Abweichung von -13,47 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung für die Cre -Japan-Aktie.