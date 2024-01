CRE Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse des japanischen Unternehmens Cre -Japan zeigt ein gemischtes Bild. Die trendfolgenden Indikatoren deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1411,94 JPY, während der letzte Schlusskurs mit 1410 JPY nahezu auf dem gleichen Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1502,76 JPY, was zu einer schlechten Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Das Anleger-Sentiment für Cre -Japan ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Die Diskussionen rund um das Unternehmen waren in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ geprägt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt ebenfalls eine neutrale Stimmung gegenüber Cre -Japan, da sich in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung gezeigt haben und auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt gemischte Signale, da der RSI einen Wert von 19,86 aufweist, was als "gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 66,35 liegt und somit zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Gesamteinschätzung für Cre -Japan, wobei die trendfolgenden Indikatoren und das Anleger-Sentiment auf neutral stehen, während der RSI gemischte Signale zeigt.