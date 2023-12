CRE Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cre-Japan heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 80,99 Punkten, was darauf hinweist, dass Cre-Japan überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Cre-Japan weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Cre-Japan-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Cre-Japan wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Cre-Japan auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cre-Japan haben wir langfristig eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Neutral" ist.

In der technischen Analyse ist Cre-Japan mit einem Kurs von 1328 JPY inzwischen -14,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -5,23 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.