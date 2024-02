CRE Aktie: So kann man sich irren!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. In Bezug auf Cre -Japan wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu kaum identifizierbaren Veränderungen führte, und das langfristige Stimmungsbild wurde daher insgesamt als neutral bewertet.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cre -Japan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 1437,32 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1332 JPY liegt, was einer Abweichung von -7,33 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wurde die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab ebenfalls ein "Schlecht"-Rating aufgrund einer Abweichung von -5,51 Prozent.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Cre -Japan-Aktie diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Insgesamt wurde daher eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment abgegeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Cre -Japan liegt aktuell bei 70,54 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,02, was auf Neutralität hinweist und daher zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Cre -Japan-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund der technischen und Anlegeranalyse. Die verschiedenen Indikatoren deuten auf eine negative Einschätzung hin.