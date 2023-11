CRE Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Cre -Japan ist derzeit neutral, wie aus Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden keine signifikanten positiven oder negativen Themen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Cre -Japan bei 1606 JPY liegt, was einem Abstand von +16,99 Prozent vom GD200 (1372,76 JPY) entspricht, was auf ein gutes Signal hinweist. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 1571,28 JPY, was zu einem Abstand von +2,21 Prozent führt und somit ein neutrales Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Cre -Japan als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält Cre -Japan eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Der RSI7 liegt bei 50,56 und der RSI25 bei 46,49, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.