CRE Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Cre -Japan diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Das Meinungsbild rund um Cre -Japan war in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Cre -Japan in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cre -Japan derzeit bei 1435,58 JPY verläuft. Da der Aktienkurs bei 1350 JPY lag, ergibt sich eine negative Abweichung von -5,96 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine negative Abweichung von -5,61 Prozent, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt an, dass Cre -Japan mit einem Wert von 75,5 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt jedoch einen RSI-Wert von 61, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird die RSI daher als "Schlecht" eingestuft.