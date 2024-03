CRE Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Cre -Japan hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 1395 JPY, was +1,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie mit -3,22 Prozent unter dem GD200, was zu einer ebenfalls neutralen Bewertung führt.

Das Sentiment im Internet kann die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für Cre -Japan wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Verhältnisse von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem aktuellen Wert von 28,65 wird die Cre -Japan als überverkauft eingestuft, was als positiv bewertet wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung des RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell zeigt sich bei Cre -Japan eine neutrale Bewertung aufgrund einer fehlenden starken Diskussionsaktivität in den sozialen Medien.

Insgesamt ergibt sich für die Cre -Japan in allen betrachteten Aspekten eine neutrale Bewertung.