CRESCO Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Janus Henderson":

Cresco wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf einer neutralen Ebene liegt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cresco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1890,63 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1898 JPY nur um +0,39 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1900,56 JPY) weicht mit -0,13 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab. Somit erhält die Cresco-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, lässt sich feststellen, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cresco in den sozialen Medien festzustellen war. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie liefert ebenfalls Anzeichen dafür, dass Cresco unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Cresco ebenfalls als neutral einzustufen. Der RSI7 liegt bei 65,2 und der RSI25 bei 57,65, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength-Index allesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Cresco-Aktie ergeben.