CRESCO Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Cresco-Aktie bei 50,57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 56. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Auch die technische Analyse liefert ein neutrales Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cresco-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1889,31 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1886 JPY weicht somit nur um -0,18 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1903,06 JPY) zeigt mit einer Abweichung von -0,9 Prozent ein neutrales Rating auf. Insgesamt erhält die Cresco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein neutrales Bild. In den letzten Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating resultiert.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt ebenfalls eine neutrale Ausrichtung. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Cresco diskutiert, ohne bedeutende positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, und somit auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.