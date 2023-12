CRESCO Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich in den letzten Wochen die Stimmung für Cresco kaum verändert hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1851,61 JPY für den Schlusskurs der Cresco-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1829 JPY, was einer Abweichung von -1,22 Prozent entspricht. Somit wird auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen keine signifikanten Abweichungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt mit einem Wert von 59,09 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25-Wert von 51,24 für 25 Tage eine "Neutral"-Bewertung für die Cresco-Aktie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt eine neutrale Diskussion über Cresco in den letzten zwei Wochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aus diesem Stimmungsbild ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

Insgesamt erhält Cresco auf Basis dieser Analysen und Bewertungen eine "Neutral"-Bewertung.