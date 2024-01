CRESCO Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Stimmung und der Buzz um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dies wurde auch bei der Aktie von Cresco untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Cresco weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Cresco bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger diskutierten weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cresco. Die Aktie wurde daher mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI der Cresco bei 19,15 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Cresco-Aktie bei 1858,01 JPY für den Schlusskurs liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1919 JPY (+3,28 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Cresco daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.