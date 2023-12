CRESCO Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cresco liegt bei 59,09, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 beträgt 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cresco derzeit auf 1851,61 JPY, während der Aktienkurs bei 1829 JPY liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -1,22 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1771,78 JPY, was einem Abstand von +3,23 Prozent entspricht und daher ebenfalls neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Cresco in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Cresco gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Insgesamt wird die Analyse der Anleger-Stimmung daher mit "Neutral" bewertet.