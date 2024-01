CRESCO Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Aktie von Cresco wurde in den letzten Monaten in Bezug auf ihre Kommunikation im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führte. Insgesamt wurde daher die Aktie von Cresco als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cresco liegt bei 19,15, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher die Bewertung für diese Kategorie als "gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Cresco ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als neutral führte.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Cresco-Aktie als neutral eingestuft, da er 3,28 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 zeigt hingegen ein "gut"-Signal, da der Kurs 6,08 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Insgesamt wird der Kurs der Cresco-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.