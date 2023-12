CRESCO Aktie: Alles kein Problem!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie von Cresco in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Cresco daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Cresco liegt derzeit bei 46,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie erfolgt. Insgesamt erhält das Cresco-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Cresco-Aktie beträgt derzeit 1852,58 JPY, mit einem letzten Schlusskurs von 1826 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1777,14 JPY, ähnlich wie der letzte Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cresco auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt, dass Cresco in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.