CRA Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse der Cra-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 101,48 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 100,36 USD weicht somit um -1,1 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (96,18 USD) weist mit einer Abweichung von +4,35 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Im Branchenvergleich erzielte Cra in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,27 Prozent. Dies liegt jedoch unter dem Durchschnittswert von 6,18 Prozent für ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, was zu einer Underperformance von -4,91 Prozent führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 147,39 Prozent verzeichnete, liegt Cra 146,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Cra in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Cra konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Cra daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.