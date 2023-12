CRA Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Cra International":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Cra als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cra-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,23 und für den RSI25 von 33,6. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Cra diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch vor allem Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich Cra hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität aufgewiesen. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,27 Prozent erzielt, was 142,18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 2,58 Prozent, Cra liegt aktuell 1,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.