CRA Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

In den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Cra, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb das Rating auf dieser Stufe ebenfalls "Neutral" lautet.

Das Anleger-Sentiment ist jedoch positiv, da ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Trotzdem wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über Cra diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Vom fundamentalen Standpunkt betrachtet, ist das KGV von Cra aktuell mit 22,15 und liegt 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. Daher erhält Cra in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat Cra in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,04 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt um -5 Prozent gefallen ist. Dies führt zu einer Underperformance von -2,04 Prozent im Branchenvergleich für Cra. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Cra 252 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.