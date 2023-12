CRA Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Cra International":

Anleger: Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Cra. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich negative Themen von Interesse für die Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Cra auf Basis des Anleger-Sentiments als "Neutral" bewertet.

Fundamental: Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Cra als unterbewertet, da das KGV mit 18,08 insgesamt 66 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der 53,91 beträgt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Technische Analyse: Der derzeitige Kurs der Cra von 99,08 USD liegt mit -2,76 Prozent Entfernung vom GD200 (101,89 USD) aus charttechnischer Sicht im Bereich "Neutral". Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 96,11 USD auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,09 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cra-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 1,27 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Cra damit 142,18 Prozent unter dem Durchschnitt (143,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 2,58 Prozent. Aktuell liegt Cra 1,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Situation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.