Die CPU Softwarehouse-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Cpu Softwarehouse hat in verschiedenen Bereichen eine schlechte Wertung erhalten. In Bezug auf die Dividende liegt das Unternehmen mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 22,94 %, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch in Bezug auf den Aktienkurs hat das Unternehmen eine Underperformance von -30,79 % im Vergleich zum Durchschnitt der Software-Branche gezeigt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Cpu Softwarehouse 25,23 % unter dem Durchschnitt, was zu einer erneuten Bewertung als "Schlecht" führt. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhielt das Unternehmen eine neutrale Bewertung, da keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden konnten. Abschließend wurde das Unternehmen auch aus fundamentalen Gründen als "Schlecht" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 251,55 insgesamt 231 % höher liegt als der Branchendurchschnitt.

