CPU Softwarehouse Aktie: Das wird teuer!

Die Aktie von Cpu Softwarehouse hat laut einer technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,68 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs bei 1,27 EUR bedeutet eine Abweichung von -24,4 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,45 EUR) liegt mit einem Abweichung von -12,41 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment der Anleger zeigt keine signifikante Veränderung in den letzten Monat, weshalb es als "Neutral" bewertet wird. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Cpu Softwarehouse als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 251,55 insgesamt 259 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 70,12 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Cpu Softwarehouse in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,24 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 9,72 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -33,96 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Cpu Softwarehouse um 27,84 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.