CPU Softwarehouse Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Dividendenrendite für Cpu Softwarehouse beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhalten unsere Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Cpu Softwarehouse liegt bei 1,6 EUR, was die Aktie als "Schlecht" einstuft, da der Aktienkurs bei 1,45 EUR gehandelt wird, was einem Abstand von -9,38 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,44 EUR, was einer Differenz von +0,69 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Cpu Softwarehouse wurde auf sozialen Plattformen untersucht, wobei die Kommentare und Befunde als neutral bewertet wurden. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) hat Cpu Softwarehouse derzeit ein KGV von 243, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche als überbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.