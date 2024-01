CPU Softwarehouse Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cpu Softwarehouse derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,65 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,51 EUR) um -8,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine negative Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,44 EUR, was einer Abweichung von +4,86 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Cpu Softwarehouse ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 268,32 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 70,35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Cpu Softwarehouse bei 0 Prozent, was 23,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich hat die Cpu Softwarehouse in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,6 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 15,8 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -35,4 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 9,48 Prozent, wobei die Cpu Softwarehouse um 29,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.