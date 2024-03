CPU Softwarehouse Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Grundwert: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Basierend auf diesem Wert ist Cpu Softwarehouse mit einem KGV von 259,94 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der "Software"-Branche und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 70,78, was einem Abstand von 267 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Anlegerstimmung: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Tendenz. Anleger haben sich in den letzten Tagen ebenfalls verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cpu Softwarehouse unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Technische Analyse: Der Kurs von Cpu Softwarehouse liegt derzeit bei 1,34 EUR und ist damit um -7,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -14,1 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Cpu Softwarehouse in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität oder vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cpu Softwarehouse wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.