CPT Global Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cpt Global -Australia heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cpt Global -Australia weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,43 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält auch der RSI25 ein "Neutral"-Rating, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für das Cpt Global -Australia-Wertpapier führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Cpt Global -Australia keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher bewerten wir dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cpt Global -Australia in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cpt Global -Australia verläuft aktuell bei 0,21 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,16 AUD liegt und somit einen Abstand von -23,81 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +33,33 Prozent, was ein "Gut"-Signal für die Cpt Global -Australia-Aktie bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde Cpt Global -Australia von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral" und führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

