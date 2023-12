Eledon Pharmaceuticals-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse der Eledon-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 12,5 liegt, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher mit "Gut" bewertet wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Eledon-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,66 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,51 USD, was einem Unterschied von -9,04 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1,33 USD und liegt daher über dem letzten Schlusskurs um 13,53 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Eledon in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

Langfristig gesehen erhält die Eledon-Aktie laut der Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut", da keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen und das Kursziel der Analysten bei 10 USD liegt, was auf eine zukünftige Performance von 562,25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,51 USD hindeutet. Somit wird die gesamte Analysteneinschätzung als "Gut" bewertet.

