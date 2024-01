CPT Global Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Cpt Global -Australia-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies basiert auf den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die das Anleger-Sentiment beeinflussen. Die Aktie erhält daher heute eine "Gut"-Einschätzung aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cpt Global -Australia-Aktie zeigt einen Wert von 70, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,15, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cpt Global -Australia-Aktie mit -35 Prozent Entfernung vom GD200 als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 hingegen weist ein Kursniveau auf, das ein "Gut"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.