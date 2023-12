CPT Aktie: Das war ja klar …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cpt liegt bei 430, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Von fundamentaler Seite betrachtet, wird Cpt daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält somit eine neutrale Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Cpt-Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend ist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,6 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,66 CNH liegt, was einer Abweichung von +40,77 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Information erhält Cpt eine positive Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4,05 CNH, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-9,63 Prozent). Daher erhält Cpt auf kurzfristiger Basis eine negative Bewertung. Insgesamt wird Cpt auf Grundlage der trendfolgenden Indikatoren neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" übertrifft die Rendite von Cpt um 125 Prozent die Durchschnittsrendite. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Cpt mit 107,8 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Netz deuten darauf hin, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Cpt in den vergangenen Monaten erhöht war, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammenfassend wird Cpt insgesamt als neutral bewertet.