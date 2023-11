CPT Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Aktie von Cpt weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cpt-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,53 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,96 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +56,52 Prozent und einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Cpt in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv gesprochen wurde. Allerdings hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein, zwei Tagen zugunsten negativer Themen verschoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cpt-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 53) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 51,69) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die RSIs.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Cpt-Aktie in Bezug auf Dividenden, technische Aspekte und Anleger-Sentiment derzeit "Neutral"-Bewertungen aufweist.