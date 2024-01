CPT Aktie: Das ist erstaunlich

Der Elektronikhersteller Cpt verzeichnet derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 430, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cpt-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 11,94, was als "gut" bewertet wird, während der RSI25 bei 62,45 liegt und somit eine "neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich ein "gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um die Cpt-Aktie in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Cpt-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 72,14 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 19,97 Prozent gestiegen sind. Somit hat die Aktie eine Outperformance von +52,17 Prozent im Branchenvergleich erreicht. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 57,88 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.