CPT Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkurs von Cpt hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,65 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -11,26 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +47,92 Prozent im Branchenvergleich für Cpt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -15,89 Prozent, wobei Cpt 52,55 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Cpt ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cpt liegt bei einem Wert von 430, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cpt damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cpt liegt bei 76,47, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 43,09 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Die Gesamteinschätzung des RSI fällt somit auf "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 1,23). Die Dividendenpolitik von Cpt erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt sich, dass Cpt in Bezug auf die Performance und fundamentale Kriterien gut abschneidet, jedoch negative Bewertungen im Bereich des RSI und der Dividendenpolitik erhält.