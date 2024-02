CPT Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Meinungen zu Cpt in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Cpt in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Cpt beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und liegt somit mit 1,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Cpt von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat die Aktie von Cpt in den letzten Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher wird die Gesamtbewertung für diesen Faktor als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs von Cpt derzeit bei 2,79 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,3 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -17,56 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Abstand von -28,79 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung für Cpt als "Schlecht".