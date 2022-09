CPS GmbH gewinnt Rahmenvereinbarung des Bundesfinanzhofes

Berlin (ots) -Die coding. powerful. systems. CPS GmbH (CPS) hat eine Rahmenvereinbarung für die Webseite des Bundesfinanzhofs (BFH) gewonnen. Die Rahmenvereinbarung umfasst Dienstleistungen für Betrieb, Support, Beratung, Weiterentwicklung und Hosting der Website. Auf der Internet-Präsenz werden neben Terminankündigungen und Pressemitteilungen jährlich ca. 850 Entscheidungen veröffentlicht."Das Vertrauen in uns bedeutet die nachhaltige Fortsetzung und Verbesserung einer Government-Anwendung auf Basis leistungsstarker, digital-souveräner Open Source Komponenten, unter anderem einem TYPO3 CMS. Wir freuen uns über sehr diese Aufgabe", so Sebastian Kreideweiß, Prokurist bei CPS.Der BFH ist einer der fünf obersten Gerichtshöfe des Bundes, mit Sitz in München. Ihm gehören insgesamt etwa 60 Richterinnen und Richter an, die in elf Senaten tätig sind.In die geplante Vertragslaufzeit 2022-2026 fällt im Jahr 2025 das 75-jährige Bestehen des BFH. Imagefilme, Newsletter, Bilder, Fotos, Grafiken, Zeichnungen sollen den BFH in dieser ereignisreichen Zeit besonders porträtieren und veranschaulichen.Die Rahmenvereinbarung ist zunächst für vier Jahre geschlossen, mit optionaler Verlängerung um ein Jahr.Über familie redlich AGfamilie redlich (fr) wurde 2001 von Andre Redlich in Berlin gegründet. Anfangs gehörten vor allem Markenkunden zum Portfolio. Seit 2005 arbeitet fr auch für Auftraggeber aus dem Bereich öffentlicher und gesellschaftspolitischer Kommunikation. 2016 wurde das vorhandene digitale Angebot um IT-Lösungen und Open-Source-Technologien durch die coding. powerful. systems. CPS GmbH (CPS) erweitert. Ergänzt wurde das Leistungsportfolio 2021 durch die Retail- und Architektur-Spezialist:innen der hartmannvonsiebenthal GmbH (HVS). Auf dem denkmalgeschützten ehemaligen AEG-Gelände im Technologie-Park Humboldthain, an einem der elf offiziellen Zukunftsorte Berlins, befindet sich der Unternehmenssitz. Auf einer durchgängigen Fläche von etwa 3.500 Quadratmetern haben drei Agenturmarken und rund 260 Mitarbeitende ihre kreative Heimat.Mitgliedschaft im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e. V. und im fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft.Pressekontakt:Susan SaßPhone: +49 (0)159 01929894E-Mail: s.sass@familie-redlich.dewww.neueraeume.jetzt | www.familie-redlich.deOriginal-Content von: familie redlich AG, übermittelt durch news aktuell