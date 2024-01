CPS Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Cps als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cps-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,85, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cps von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt also eine "Gut"-Einstufung.

Bezüglich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Cps damit 26,67 Prozent unter dem Durchschnitt (9,08 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -1,3 Prozent. Cps liegt aktuell 16,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung der Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Cps für die vergangenen Monate eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Damit ist Cps insgesamt als "Gut"-Wert einzustufen.