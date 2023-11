CPS Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der Cps-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,79 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,3 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -17,56 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,57 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-10,51 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Cps-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an zwei Tagen ein negatives Stimmungsbarometer verzeichnet wurde. Größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Cps-Aktie bei -14,48 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 35,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cps-Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Selbst bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.