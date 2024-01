CPS Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Cps-Aktie ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Cps liegt bei 0 Prozent, was 11546,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung als unrentables Investment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Cps-Aktie um 17,59 Prozent niedriger. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -0,45 Prozent, wobei Cps mit 17,13 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cps-Aktie liegt bei 77, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 47,54, was zu einer neutralen Bewertung führt. In der Summe ergibt sich daher insgesamt eine schlechte RSI-Bewertung für Cps.