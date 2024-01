CPS Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Anlegerstimmung für Cps war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie eine Analyse der Diskussion in Social Media zeigt. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, sowie einige Tage ohne klare Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung für Cps als "Neutral".

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cps mit einem aktuellen Wert von 24 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" unterbewertet. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Eine Untersuchung der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung ergab eine mittlere Aktivität sowie eine negative Änderung, was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung und einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für Cps führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Cps derzeit -3,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, zeigt sich jedoch eine Distanz von -15,13 Prozent zum gleitenden Durchschnitt, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" ein.