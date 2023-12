CPP Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Cpp ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Cpp derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 173,77 GBP, während der Kurs der Aktie bei 153 GBP um -11,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 140,7 GBP, was einer Abweichung von +8,74 Prozent entspricht und somit einen "Gut"-Wert darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 77,78 Punkten, was bedeutet, dass die Cpp-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch weder eine Über- noch eine Unterkauft-Situation, daher wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Cpp somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.