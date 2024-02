CPP Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung und das Interesse von Investoren und Nutzern im Internet sind wichtige Maßstäbe für die Bewertung von Aktien. Für die Aktie von Cpp wurden diese Faktoren genauer untersucht. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Cpp war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte, bezogen auf das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cpp ergab eine Bewertung von "Gut", basierend auf einem RSI von 20. Für den RSI25 beläuft sich die Bewertung auf "Neutral". Insgesamt führte dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien ergaben keine klaren positiven oder negativen Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen. Die Redaktion stufte das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In der technischen Analyse ergab sich eine Abweichung von -2,26 Prozent für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Ebenso wurde für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +3,48 Prozent festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Aktie von Cpp eine angemessene Bewertung mit "Neutral" bezogen auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse.

