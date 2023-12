CPP Aktie: Ruhe bewahren!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen hat die Aktie von Cpp viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Cpp, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Cpp steht derzeit bei 92,86, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 24,55 und führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung ergibt sich somit zu "Neutral".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Cpp auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität hin untersucht und festgestellt, dass beides zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cpp blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cpp-Aktie für die letzten 200 Tage bei 175,42 GBP liegt, was einer Abweichung von -10,5 Prozent zum letzten Schlusskurs (157 GBP) entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (138,46 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+13,39 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cpp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.