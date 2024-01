CPM Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse der Cpm-Hk-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,3 HKD liegt. Mit einem letzten Schlusskurs von 0,26 HKD weicht die Aktie somit um -13,33 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,27 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert bei -3,7 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cpm-Hk-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine überkaufte Situation, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Cpm-Hk-Aktie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Cpm-Hk-Aktie wird auch berücksichtigt. Auf sozialen Plattformen wurden hauptsächlich neutrale Themen und Kommentare veröffentlicht, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Cpm-Hk-Aktie in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur "Materialien"-Branche eine Rendite von -27,78 Prozent erzielt hat, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite sogar um 32,74 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.