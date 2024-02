CPM Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Cpm -Hk liegt bei 25,13, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen lässt. Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" beträgt der Abstand aktuell 39 Prozent, da der durchschnittliche Wert dort bei 41 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Cpm -Hk liegt bei 0 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 0, dass die Aktie überverkauft ist. Aufgrund dieser Werte erhält Cpm -Hk ein "Gut"-Rating in Bezug auf den RSI.

Die Dividendenrendite von Cpm -Hk liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,98 Prozent in der "Chemikalien"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Cpm -Hk langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.