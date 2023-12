CPM Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cpm -Hk war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Cpm -Hk daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewerten unsere Redakteure die Anlegerstimmung für Cpm -Hk als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Cpm -Hk, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, liegt bei 0 Prozent. Dieser Wert liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,68 Prozent für diese Aktie. Daher erhält Cpm -Hk von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cpm -Hk beträgt 25. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 51 haben, ist Cpm -Hk aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten erzielte der Aktienkurs von Cpm -Hk eine Performance von -9,68 Prozent. Dies liegt unter dem durchschnittlichen Rückgang von -7,57 Prozent für ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, was einer Underperformance von -2,11 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,57 Prozent hatte, lag Cpm -Hk um 2,11 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.