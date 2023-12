CPM Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Cpm -Hk ist in den letzten 12 Monaten um -25,71 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,1 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cpm -Hk im Branchenvergleich eine Underperformance von -17,62 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -8,1 Prozent im letzten Jahr, wobei Cpm -Hk um 17,62 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund seiner Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Cpm -Hk in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cpm -Hk bei 0 Prozent, was 6,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 6 Prozent in der Branche "Chemikalien" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Cpm -Hk, weshalb die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In fundamentalen Begriffen betrachtet, weist die Aktie von Cpm -Hk ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,13 auf, was 41 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (42,51). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, wodurch aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut" resultiert.