CPI Property Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei der Bewertung der Cpi Property-Aktie verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Cpi Property-Aktie überverkauft ist, weshalb sie für diesen Aspekt unserer Analyse ein "Gut"-Rating erhält.

Beim Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren, wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität über die Cpi Property-Aktie die übliche Aktivität im Netz gezeigt, weshalb sie für diesen Faktor eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Wert für die Cpi Property-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien waren zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Cpi Property zu finden, und auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben sich vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen befasst. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,9 EUR für den Schlusskurs der Cpi Property-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,93 EUR, was einem Unterschied von +3,33 Prozent entspricht, und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, wodurch die Cpi Property-Aktie auch für diesen Aspekt ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die Cpi Property-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz als auch die technische Analyse.